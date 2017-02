Alemanha prende sírio acusado de estupro e de pertencer ao Estado Islâmico

Autoridades da Alemanha prenderam um sírio acusado de ser integrante do Estado Islâmico e de estuprar uma mulher quando ela tentava fugir do território controlado pelo grupo extremista na Síria.

Promotores federais disseram que o homem de 31 anos, identificado apenas como Akram A., em linha com as normas de privacidade alemãs, foi detido na terça-feira na área de Greifswald, no nordeste alemão. Ele é acusado de pertencer a uma organização terrorista e de cometer crime de guerra.

Promotores afirmam que o suspeito comandava um posto de controle do Estado Islâmico estabelecido para controlar as pessoas e impedi-las de deixar o território mantido pelo grupo. As acusações se relacionam a um incidente no início de 2016 no qual uma mulher síria tentou fugir com seus filhos da região. Segundo os promotores, o suspeito enganou a mulher e levou-a a uma casa, sob o pretexto de que lhe daria uma "permissão de saída", mas acabou estuprando-a. Fonte: Associated Press.

