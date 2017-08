Alemanha mostra preocupação com "escalada retórica" entre EUA e Coreia do Norte

O governo da Alemanha mostrou preocupação com o que descreveu como uma "escalada retórica" entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte por causa do programa nuclear e dos testes de mísseis do regime de Pyongyang. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Martin Schaefer disse a repórteres em Berlim nesta quarta-feira que a Alemanha "pede que todas as partes mostrem comedimento".

A chancelaria alemã afirmou que uma medida militar não ajudará a resolver as diferenças entre os países. Schaefer disse ainda que é importante que as recentes sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas contra a Coreia do Norte sejam implementadas.

O porta-voz disse que a Alemanha apoia a proposta do secretário de Estado americano, Rex Tillerson, de dialogar com a Coreia do Norte, com a condição de que o país asiático não faça mais testes de mísseis. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários