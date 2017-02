Alemanha: morre uma das vítimas de ataque com carro contra pedestres

Uma das vítimas atingidas por um ataque com carro contra pedestres na cidade alemã de Heidelberg neste sábado não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Um homem, que dirigia um carro alugado, avançou com um carro contra pedestres em uma praça central da cidade, nas proximidades de uma padaria, depois fugiu e foi baleado após ter sido localizado por oficiais, segundo a polícia.

A vítima que morreu era um homem alemão de 73 anos, que morreu em decorrência dos ferimentos do atropelamento na noite de sábado (horário local) em hospital local. Um austríaco de 32 anos e uma mulher de 29 anos da Bósnia ficaram levemente feridos.

O motorista, que estaria carregando uma faca, saiu do carro após o atropelamento, segundo a polícia. Pouco tempo depois, ele foi interceptado por uma patrulha policial e baleado por um oficial após um confronto.

O suspeito é um alemão de 35 anos cuja identidade não foi revelada. Ele foi levado a um hospital, onde foi submetido a uma operação. Não foram divulgadas informações sobre possíveis motivações, de onde ele veio ou a sua condição no hospital.

Polícia e procuradores alemães disseram que não há indícios de ligações com terrorismo e que o homem parece ter agido sozinho. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários