Alemanha e Uruguai desejam impulsionar acordo comercial entre a UE e o Mercosul

Os líderes da Alemanha e do Uruguai se comprometeram nesta quarta-feira a impulsionar as negociações para um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, em meio a grande incerteza sobre quais serão as políticas comerciais do novo governo americano.

A chanceler alemã, Angela Merkel, ressaltou que as mudanças políticas no Brasil e na Argentina facilitam essas negociações. O grupo, que ainda é composto pelo Paraguai, suspendeu a Venezuela em dezembro.

Após o encontro com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, Merkel disse que "como União Europeia, independentemente das relações com os EUA, certamente continuaremos a negociar outros acordos comerciais". Merkel quer estreitar as negociações da UE com o Japão, a Índia e a Austrália, além do Mercosul. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários