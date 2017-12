Alemanha: é "improvável" que pacote suspeito fosse destinado a mercado de Natal

A polícia alemã disse neste sábado que é improvável que um pacote suspeito encontrado na cidade de Potsdam, que despertou temores sobre bombas, tivesse como alvo um mercado de Natal local.

O pacote suspeito foi entregue na sexta-feira para uma farmácia que fica na mesma rua que o mercado no centro de Potsdam. Oficiais destruíram o pacote, que continha pregos e um pó não identificado, em uma explosão controlada. A polícia disse que o pacote não parecia ser um dispositivo viável.

"De acordo com as evidências até agora, nossos investigadores acreditam que é bastante improvável que o mercado de Natal fosse o alvo", disse a polícia de Potsdam no Twitter, acrescentando que continua em busca do remetente. Não foram divulgados mais detalhes.

O mercado de Natal reabriu na manhã deste sábado com maior presença policial. Esse tipo de feira é extremamente popular na Alemanha. Neste ano, a segurança foi reforçada após o ataque com caminhão a um mercado no centro de Berlim em dezembro passado. Fonte: Associated Press.