Alemanha e França vão defender estratégia para indústria europeia em cúpula

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que a Alemanha e a França esperam convencer outros países da União Europeia sobre a ideia de uma "estratégia para a indústria europeia" em uma cúpula nesta semana.

Líderes dos 28 países da UE realizam cúpula entre quinta e sexta-feira. Merkel disse em mensagem de vídeo neste sábado que ela e o presidente da França, Emmanuel Macron, propuseram discutir a questão para tentar "garantir empregos para o futuro em áreas estratégicas de negócios na Europa".

Ela destacou "projetos estratégicos de pesquisa e inovação", como um esforço franco-alemão para criar um consórcio de células de bateria de automóveis com a intenção de competir com rivais asiáticos.

Berlim e Paris lançaram no mês passado uma campanha para uma "política industrial europeia", incluindo um esforço para revisar as regras de concorrência da UE para facilitar a criação de empresas líderes globais. Fonte: Associated Press.