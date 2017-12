Alemanha: confronto entre policiais e manifestantes atrasa convenção do AfD

A polícia alemã usou canhões de água para dispersar centenas de manifestantes que tentaram bloquear o acesso a uma convenção do partido nacionalista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) em Hannover. Confrontos entre policiais e manifestantes neste sábado atrasaram brevemente a abertura do encontro da sigla.

O partido, que conquistou assentos no Parlamento alemão pela primeira vez neste ano, terá uma escolha de liderança neste fim de semana, a fim de preencher o vazio deixado quando a sua figura mais conhecida, Frauke Petry, anunciou abruptamente o seu afastamento. Em setembro, Petry, então co-presidente do AfD, abandonou o partido, acusando-o de flertar com o extremismo de extrema-direita.

A partida de Petry deixou seu rival, Joerg Meuthen, sozinho como presidente da sigla. Meuthen está tentando a reeleição neste sábado na reunião do AfD em Hannover. Ainda não está claro se o partido decidirá ter um ou dois presidentes. Fonte: Associated Press.