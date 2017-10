Alemanha celebra primeiro casamento gay após nova lei entrar em vigor

Um casal de Berlim é o primeiro a se casar oficialmente após a legalização do casamento homossexual entrar em vigor hoje (1º) na Alemanha.

Karl Kreile, de 59 anos, e Bodo Mende, 60 anos, se casaram na manhã de domingo em Schoeneberg, um conhecido bairro gay de Berlim. Apesar de ser feriado nacional, muitas prefeituras estão abertas no país para cumprir a lei desde o primeiro dia.

O Parlamento da Alemanha aprovou o casamento de pessoas do mesmo sexo no dia 30 de junho deste ano, após a chanceler Angela Merkel, eleita pela União Democrata-Cristã (CDU) e contrária à lei, permitir que a sessão do Legislativo acontecesse. Assim, a Alemanha tornou-se o 23º país do mundo e o 15º da Europa a permitir a união. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários