Alemanha: Autoridades questionam montadora Opel sobre motores a diesel

A montadora de veículos alemã Opel enfrenta questões sobre emissões de seus veículos a diesel, uma situação que já prejudicou muitos de seus concorrentes.

O Ministério dos Transportes da Alemanha confirmou na sexta-feira à noite uma reportagem do jornal Bild am Sonntag que as autoridades pediram à empresa que respondesse a perguntas sobre o funcionamento do sistema de limpeza de emissões em três de seus modelos.

A publicação relatou que os investigadores descobriram evidências de que os carros desligam o sistema de limpeza de emissões enquanto dirigem, sem motivo aparente.

Há três anos, foi descoberto que a Volkswagen, rival da Opel, utilizava um "dispositivo de derrota" para garantir que seus carros reduzissem as emissões em testes oficiais, mas não durante a condução regular.

A VW pagou pesadas multas e permanece sob investigação criminal. A montadora francesa PSA comprou a Opel da General Motors no ano passado. Fonte: Associated Press.