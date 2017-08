Alemã ferida em atentado de Barcelona morre no hospital

Uma alemã de 51 anos, que ficou gravemente ferida no atentado de Barcelona, morreu neste domingo (27) na Espanha, informaram fontes oficiais. Com a morte, subiu para 16 o número de vítimas nos ataques registrados no último dia 17 de agosto em Barcelona e Cambrils, na Catalunha, reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

O Departamento de Saúde da Catalunha informou que 24 pessoas que ficaram feridas nos atentados continuam hospitalizadas, cinco delas em estado crítico.

Dos 16 mortos, havia seis espanhóis, três italianos, dois portugueses, uma belga, uma americana, um canadense, uma britânica e agora a alemã.

