Além de show do grupo Sampri, 8ª Caminhada do Servidor terá espaço kids e sorteio de prêmios

Campo Grande (MS) – Para promover um momento de lazer e descontração ao servidor público estadual, que comemora seu dia no próximo dia 28 de outubro, Governo do Estado realiza no próximo sábado (28.10), o 8° Circuito de Caminhadas do Servidor Público Estadual. Durante o evento, que promete reunir famílias inteiras, serão sorteados diversos prêmios.

Haverá uma programação especial com atividades esportivas para a criançada e ações de entretenimento. Também serão oferecidas atividades diversificadas como massagens, orientação nutricional para aquisição de hábitos alimentares e exames médicos como: pesagem, percentual de gordura/IMC, aferição biométrica e de glicemia.

A programação terá início às 8h, com entrega de camisetas e avaliação médica dos participantes. Às 9h está prevista uma aula de alongamento com os profissionais da Academia Via Olímpica e na sequência a caminhada orientada de 4 km, com percursos até a Avenida Afonso Pena. O ponto de partida será no estacionamento em frente a Secretaria de Governo. Serão entregues 450 camisetas aos primeiros participantes.

Para o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a ação reflete o compromisso do Governo do Estado em investir, cada vez mais na qualidade de vida do servidor. “É uma caminhada que reúne todos os servidores, independentemente da secretaria ou do cargo, sejam superintendentes, secretários, comissionados ou efetivos. Então, você tem uma mistura que gera uma aproximação e um vínculo entre os servidores, e essa integração vai refletir diretamente no aprimoramento da máquina e consequentemente no serviço que é prestado ao cidadão”, concluiu.

O encerramento está previsto para às 10h30, com apresentação artística musical do Grupo Sampri, além do já tradicional sorteio de prêmios.

23/10, 15h

Auditório Germano de Barros

Homenagem Servidor Ativo – 40 anos

24/10, 15h

Governadoria

Lançamento Rádio do Servidor, “Alô Servidor”

25/10, 9h

Governadoria

Solenidade de Entrega do XII Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública

26/10, 8h30

Auditório do Tribunal Regional do Trabalho (Parque dos Poderes)

Palestra: Educação Financeira com Andreza Stanoski

27/10, 17h

Sunset Servidor

Show Beatles Maníacos

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

28/10, 8h

8º Circuito de Caminhadas do Servidor de MS (Sorteio de Prêmios)

Animação: Grupo Sampri

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

30/10, 18h

Show Regional com Alzira e Tetê Espíndola (Sorteio de Prêmios)

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Rejane Monteiro, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Divulgação