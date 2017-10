Alckmin pede a Temer liberação de recursos para Rodoanel Norte

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), esteve nesta segunda-feira, 2, com o presidente Michel Temer para pressionar pela liberação de recursos para a construção do Rodoanel Norte. "É uma obra estadual e federal", explicou o tucano. "Já investimos quase RS 1 bilhão este ano e o governo federal, RS 87 milhões, sendo que a previsão no orçamento é de RS 620 milhões", disse. Segundo relatou, o presidente ficou de avaliar o caso. "Insisti, pois já estamos em outubro."

O governo federal liberou em setembro RS 12,8 bilhões do orçamento que estavam contingenciados, mas ainda não definiu onde alocará os recursos. O Rodoanel é uma obra que vem sendo financiada em 2/3 pelo governo do Estado e 1/3 pela União. Quando o trecho Norte estiver concluído, os 180 km da via interligarão o aeroporto de Guarulhos ao Porto de Santos.

Na conversa com Temer, Alckmin também falou sobre uma proposta de criação de uma agência federal de inteligência com a participação dos Estados. Ela teria como foco os crimes na fronteira e os contrabandos de armas e de drogas.

