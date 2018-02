Alckmin inaugura neste sábado, em Francisco Morato, obra de nova estação da CPTM

A estação terá três plataformas de embarque e desembarque, cinco escadas rolantes, três elevadores e todos os itens de acessibilidade - Foto: Será que Tem?

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), é aguardado em Francisco Morato, na Grande São Paulo, onde participará de evento neste sábado, 17, que dá início às obras de implantação da nova Estação Francisco Morato da Linha 7-Rubi da CPTM.

A estação, que terá 6 mil metros quadrados, receberá, inicialmente, investimentos de R$ 114,9 milhões e será construída pelo Consórcio Spavias-Telar. Segundo o governo paulista, a concessão da construção a este consórcio propiciou aos cofres públicos estaduais uma economia da ordem de R$ 57 milhões sobre o valor orçado.

O prazo previsto para a entrega da obra é de 36 meses contados a partir da ordem de serviços mais um ano de operação assistida. A estação terá três plataformas de embarque e desembarque, cinco escadas rolantes, três elevadores e todos os itens de acessibilidade.

Enquanto a obra não for concluída os usuários do trem, que liga Jundiaí à Estação da Luz, no centro de São Paulo, continuarão embarcando e desembarcando na estação antiga.