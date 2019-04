Alcinópolis e Laguna Carapã comemoram aniversário com avanços na área de saneamento

Os municípios, que comemoram 27 anos de emancipação político-administrativa hoje, receberam importantes recursos para avançar com o projeto de saneamento proposto pela Sanesul

Campo Grande (MS) – Todo o abastecimento de água tratada e a coleta e tratamento de esgoto do município de Alcinópolis é realizado pela Sanesul, que nos últimos quatro anos tem investido cerca de R$ 7.4 milhões em obras (concluídas e em execução) de saneamento, água e esgoto. Só de recursos próprios, a Sanesul disponibilizou cerca de R$ 5.6 milhões para as melhorias em água e esgoto, o restante é proveniente do Governo Federal, via Funasa, usada apenas nas obras do esgotamento sanitário.

A maior parte desses recursos foi para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que inclui a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratar 10 litros por segundo; laboratório; uma estação elevatória; mais de 35 km de rede coletora de esgoto e centenas de ligações domiciliares de esgoto. A ETE já foi concluída em maio de 2017.

Para atender à demanda dos serviços de operação são necessários equipamentos, veículos e maquinários, para isso a estatal precisou investir cerca de R$ 357 mil de recursos próprios para suprir as necessidades das equipes. Inclui-se, a construção do escritório de atendimento ao cliente, agilizando todo o processo administrativo junto à população.

Sanesul em Laguna Carapã – Há um ano, durante evento de aniversário da cidade, o Governador do Estado do MS, Reinaldo Azambuja, assinou a licitação no valor de cerca de R$ 5 milhões para a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a rede coletora e as ligações domiciliares de esgoto, dando início a uma nova fase: a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário para a população local.

As obras, que estão apenas no início, prometem ser um divisor de águas para a pequena comunidade de pouco mais de 6 mil habitantes (segundo IBGE). Nesta cidade que se destaca pela agricultura e cujo nome guarani significa “Lagoa Torta”, todas as obras realizadas pela Sanesul, tanto no sistema de abastecimento de água como no sistema de esgotamento sanitário, foram realizadas com recursos próprios da empresa. Resultado de muito esforço e dedicação da Sanesul e suas equipes.

“Na prática, todo investimento no saneamento básico melhora a qualidade de vida da população e garante a proteção ao meio ambiente urbano, ao mesmo tempo em que gera emprego e renda para a cidade. Universalizar o saneamento condiciona resultados positivos para todos. Esta é o nosso sonho para MS. É para isso que a Sanesul está trabalhando. Parabéns para as comunidades, autoridades e todos que se preocupam com as questões da saúde publica e investem com compromisso no setor”, comentou Walter Carneiro Filho, diretor-presidente.

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).