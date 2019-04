Alça de acesso à Ponte do Limão é liberada após ficar interditada por 7 horas

Um motorista embriagado capotou o carro e derrubou um poste na alça de acesso da Marginal do Tietê à Ponte do Limão, no sentido Ayrton Senna, na madrugada desta quinta-feira, 25. Fernando Henrique Bermes, de 41 anos, foi perseguido por policiais após fugir de uma blitz da Lei Seca e acabou perdendo o controle do veículo. A alça de acesso da ponte, que fina na zona norte de São Paulo, ficou bloqueada por sete horas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

De acordo com a 91º DP, para onde o motorista foi após a ocorrência, Bermes teve ferimentos leves e alegou ter fugido por estar com a habilitação suspensa - o que foi confirmado pelos policiais. Ele também estava embriagado.

Bermes foi encaminhado para a 91º DP e depois seguiu para um hospital. Segundo a polícia, a audiência de custódia está marcada para esta quinta-feira, a partir das 10h. A CET informou que a ponte foi interditada à 0h15 e liberada às 7h15.