O presidente Mauricio Macri reconheceu a vitória da oposição e felicitou ontem (28) à noite o vencedor das eleições argentinas, Alberto Fernández. Macri prometeu exercer "uma oposição saudável, construtiva e responsável" que "reafirme as conquistas alcançadas".

Em discurso, Macri disse que deixa o governo com "um país com bases sólidas" que mudou "a cultura do poder".