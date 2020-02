Alagamentos destroem parte de abrigo para cães em Carapicuíba, na Grande SP

Animais que são atendidos pela ONG Amor em Patas, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, sofreram com os reflexos das fortes chuvas que atingiram a região na segunda-feira, 10. Ração, medicamentos, camas e cobertores foram perdidos por causa dos alagamentos.

São 34 cachorros que são abrigados no local após serem abandonados ou serem vítimas de maus-tratos. Os animais foram colocados em partes mais altas da casa onde são cuidados devido ao aumento do volume da água que tomou conta do imóvel.

No Facebook, uma campanha entre internautas mobilizou a sociedade, que fez doações para ajudar a recuperação do local, assim como a compra de ração e medicamentos. Com o valor arrecadado, os organizadores da ONG Amor em Patas conseguirão dar conta de cuidar dos animais por um período de um mês.