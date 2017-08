A Ala 5 celebra seu primeiro ano de ativação e os 73 anos da presença da Força Aérea em Campo Grande - MS nesta sexta-feira (25/08), às 15h30, com formatura militar e entrega dos títulos de Membros Honorários da Força Aérea Brasileira (FAB) e de Amigos da Ala 5. Essas condecorações são entregues aos cidadãos que prestam valioso apoio à instituição.

Os veículos interessados em participar da cerimônia e obter mais informações podem entrar em contato com a Tenente Barbieri ou o Tenente Freitas, na Seção de Comunicação Social, pelo telefone (67) 3368-3123.

A unidade

A Ala 5 é uma das maiores unidades da Força Aérea Brasileira. Foi criada em 21 de agosto de 1944, com o nome de Base Aérea de Campo Grande, e atualmente é responsável pelas atividades de preparo e emprego do Esquadrão Pelicano (2º/10º GAV), especializado em busca e salvamento; o Esquadrão Flecha (3º/3º GAV), que opera o avião A-29 Super Tucano empregado no patrulhamento da fronteira; o Esquadrão Onça (1º/15º GAV) de transporte aéreo; e o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PARA-SAR).

Serviço:

Data: 25/08/17

Horário: 15h30

Local: Ala 5 (Base Aérea de Campo Grande) Av. Duque de Caxias, 2905, Bairro Santo Antônio

