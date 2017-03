Ainda tem créditos em sua pulseira do Lollapalooza? Saiba o que fazer

Registro de pulseira no site do festival é obrigatório para reaver dinheiro; quem ainda não fez tem até 7 de abril / Divulgação

Acabou o Lollapalooza, mas você ainda tem créditos na pulseira que usou durante todo o festival. E agora, o que fazer para reaver o dinheiro?

A Lolla Cashless foi a maior mudança do festival neste ano. A pulseira deu acesso à festa e foi usada para compra de alimentos, bebidas e produtos dentro do Autódromo de Interlagos. Quem carregou o acessório com créditos e não gastou tudo nos dois dias de shows tem direito a reembolso - se o valor disponível for superior à taxa de serviço de R$ 5. Veja abaixo as instruções:

Para pedir o reembolso, é necessário registrar a pulseira no site da Lolla Cashless. Quem ainda não fez o cadastro tem até o dia 7 de abril, às 23h59. Após essa data, não será possível solicitar o reembolso.

Se você carregou créditos na pulseira através do site da Lolla Cashless, receberá o reembolso na fatura seguinte ou subsequente do cartão de crédito utilizado para compra, com dedução da taxa de serviço de R$ 5. Para esse público, não é necessário preencher um formulário de reembolso.

Quem carregou a pulseira nos caixas físicos do festival deverá solicitar o reembolso no site da Lolla Cashless. É preciso entrar com seu login e clicar em “Reembolso” para preencher um formulário. Nesse caso, o crédito será realizado por meio de depósito em conta corrente, em nome da pessoa física informada no formulário de reembolso, com a dedução da taxa de serviço de R$ 5.

Segundo a organização do festival, a taxa de R$ 5 é cobrada para cobrir despesas administrativas. Por isso, só serão permitidas solicitações de reembolso de valores superiores ao da taxa de serviço.

Lembre-se: o prazo para registrar a pulseira no site é 7 de abril, às 23h59. Quem não fizer a operação até essa data não terá direito a reembolso.

A pulseira funcionou?

O Lollapalooza bateu recorde de público neste ano, com 190 mil pessoas em duas noites. No geral, a pulseira estreante funcionou. Por ser o primeiro ano da novidade, houve algumas falhas para a entrada de fãs no Autódromo e para botar créditos nos caixas físicos, mas nada que causasse filas ou ficasse no topo da lista de reclamações.

O que incomodou mesmo o público foi a demora para a compra de bebidas no primeiro dia do festival. As filas duraram entre 40 minutos e uma hora no sábado (26). No domingo (26), a espera caiu para algo entre 10 e 30 minutos. A maior presença de ambulantes, vendendo latas de cerveja, ajudou. Procurada pela reportagem, a produtora do Lolla não explicou o porquê das filas.

