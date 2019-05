Ainda podemos conseguir vitória no Brexit se Parlamento se unir, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, enfatizou a necessidade de união entre os legisladores do país, a fim de chegar a um acordo para a saída da União Europeia (Brexit). Falando no Parlamento, May foi questionada nesta quarta-feira pelo líder do oposicionista Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, sobre por que não buscaria conselhos do técnico do time de futebol do Liverpool, que no dia anterior venceu o Barcelona e se classificou para a final da Liga dos Campeões.

A ironia de Corbyn foi respondida na mesma moeda por May. Segundo ela, o ótimo resultado da equipe britânica (4 a 0) é fruto da união dos jogadores, o que precisa ser repetido pelo Parlamento londrino para que finalmente se feche o acordo com a UE.

O governo May chegou a fechar um acordo com o bloco, mas os legisladores britânicos não o aprovaram. O impasse levou ao adiamento no Brexit para até 31 de outubro. Uma possível saída sem acordo é apontada como o maior risco para a economia do Reino Unido, com implicações menores também para as demais nações da UE.