Ainda não decidiu para onde ir no Carnaval? Mato Grosso do Sul tem opção para todos os gostos

O estado também tem opções para quem quer viajar a lazer e aproveitar o feriado prolongado ou mesmo depois dele

Campo Grande (MS) – O Carnaval no MS está cada vez mais animado, mas não é todo mundo que quer cair na folia. Pensando nisso, confira alguns destinos sul-mato-grossenses para brincar o carnaval e outros para descansar. Todo mundo pode aproveitar um dos feriados mais esperados do ano.

A folia acontece em várias cidades, que estão cada vez mais investindo num carnaval de qualidade. O destino mais tradicional da folia sul-mato-grossense é Corumbá, um dos maiores e mais organizados carnavais de Mato Grosso do Sul. Corumbá é destino certo para quem gosta da festa mais popular do Brasil. Vai ter desfile de blocos de rua, shows locais e nacional, cortejo de carnaval e de Momo, roda de samba no Porto Geral, desfile infantil, baile de carnaval, cordões carnavalescos e desfile das Escolas de Samba. Enfim, festa é o que não falta na Cidade Branca e só fica parado quem quer.

Outras cidades de Mato Grosso do Sul também já têm a festa de carnaval programada para 2020, como é o caso de Aquidauana que promete resgatar um dos melhores carnavais do MS. Haverá desfile e concurso de Escolas de Samba, concurso de Bloco, escolha do Rei e da Rainha e concurso de fantasia na Avenida Pantaneta, palco de muita folia em anos anteriores.

Campo Grande há alguns anos vem mostrando que o carnaval veio para ficar. A capital terá saída de vários blocos de rua na Esplanada Ferroviária e em outros locais da cidade; bailes de carnaval em clubes privados e o tradicional desfile das Escolas de Samba, na Praça do Papa.

Como em outros anos, a prefeitura municipal de Costa Rica promove o Costa Folia, no Centro de Eventos Ramez Tebet. Em Paranaíba acontece o Carnaíba, com shows de bandas e duplas sertanejas. O carnaval de rua do município, com estrutura coberta, acontece há mais de 20 anos na avenida Major Francisco Faustino Dias. Já a folia de Porto Murtinho será na beira do rio, na Orla do Rio Paraguai.

Em Rio Verde, a prefeitura não confirmou carnaval de rua, mas informou que os balneários realizam as folias todos os anos. O município de Rochedo vem com o tradicional Rochedo Folia, com entrada franca, e promete 4 noites de festa carnavalesca e 2 dias de matinê. Em Três Lagoas os desfiles, bailes e matinês de carnaval acontecem no Pátio do Galpão da Antiga N.O.B. O recinto foi escolhido por ter o melhor acesso para a população se divertir e retornar em segurança.

Flutuação em águas cristalinas na região de Bonito- Serra da Bodoquena (Foto: Márcio Cabral)

Turismo durante e depois do carnaval

Mas, você é daqueles que prefere uma viagem ao invés de cair na folia? Mato Grosso do Sul tem várias opções de destinos há poucos quilômetros de distância. Para quem gosta de aproveitar a natureza o estado tem o Pantanal, com seus hotéis fazenda, tem a pesca esportiva, safáris e passeios de contemplação. Tem a região Cerrado Pantanal, com suas inscrições rupestres, trilhas e contemplação nos parques naturais de Alcinópolis e atividades de aventura em Costa Rica, como tirolesa, trilhas e cachoeiras.

Além de tudo isso, tem a região de Bonito-Serra da Bodoquena, com muito ecoturismo e turismo de aventura. Bonito, onde o carnaval de rua não acontece há alguns anos, está preparada para receber os amantes da natureza durante o carnaval ou depois dele. Uma novidade é que os empresários locais estão oferecendo descontos de até 60% para os sul-mato-grossenses que quiserem aproveitar o destino na baixa temporada (fora dos feriados e férias escolares).

Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, esta ação promocional vem ao encontro do que foi traçado no Mapa Estratégico do Turismo de MS 2019/2029, elaborado pelo Conselho Estadual de Turismo (CET). “Ficamos muito felizes com essa ação do trade turístico, pois ela é um desdobramento do que planejamos para o desenvolvimento do turismo estadual nos próximos 10 anos. A ideia é que outros destinos também sejam motivados por ações como esta de Bonito, já em 2020. Esperamos que o sul-mato-grossense aproveite muito as oportunidades oferecidas e conheça as belezas de sua terra”, finaliza.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS)

Foto destaque: Prefeitura de Corumbá