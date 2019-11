O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, escreveu neste domingo, 3, em sua conta no Twitter que "quem vê nas negociações com os EUA a solução de todos os problemas do Irã está errado". A afirmação foi feita na véspera do 40º aniversário da ocupação da embaixada americana em Teerã, em meio à tensão após o fracasso do acordo nuclear. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.