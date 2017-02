Águia de Ouro fecha primeiro dia com desfile sobre proteção dos animais

A Águia de Ouro, última escola a desfilar na passarela do samba no primeiro dia de carnaval de São Paulo, fez um desfile em homenagem à fidelidade dos animais. Cães famosos como Rin-Tin-Tin, Scooby Doo, Snoopy, Bidu, Dama e Vagabundo foram celebrados. Além dos caninos, tigres, girafas, passarinhos, golfinhos e elefantes tomaram conta da avenida. Os cães também apareceram na comissão de frente, que sambou com pelúcias nas mãos, como fantoches.

No samba-enredo "Amor com amor se paga. Uma história animal", um verso fez referência à ativista de causas animais, Luísa Mell. Outro trecho cantou um resumo do momento do desfile da Águia, com o céu já claro, após chuviscos durante a madrugada: "Amanheceu. Já garoou."

No desfile, até as renas foram lembradas e compuseram a fantasia de uma ala de papais noéis. Um carro alegórico exibiu pinturas que reproduzem filmes com protagonistas animais, tendo um boneco gigante da personagem Cruela Cruel como destaque. Em outro carro, com crianças em cima, havia personagens da Turma da Mônica.

