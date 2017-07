Águas Guariroba realiza oficina gratuita de sabão no Tiradentes

A oficina será no CRAS Teófilo Knapik, na Rua João Casemiro, 466, Bairro Tiradentes / Divulgação

A Águas Guariroba inicia amanhã, 1º de agosto, uma oficina gratuita de geração de renda, por meio da fabricação de sabão artesanal com óleo usado, para moradores do bairro Tiradentes. O horário será das 13h às 16h, com duração até quinta-feira, dia 3 de agosto.

O óleo de cozinha é um dos grandes vilões da rede de esgoto, pois quando descartado em pias e ralos, causa o entupimento das tubulações. A fabricação de sabonete artesanal, líquido e em barra, é uma alternativa para reciclagem e descarte ecológico do óleo.

“A oficina está sendo muito bem recebida por conta da facilidade de obtenção da matéria-prima. Ano que vem virão novos projetos de geração de renda para a população”, contou o coordenador da área de Projetos Sociais da concessionária, Maurício Jesus Peixoto.

O projeto técnico-social, que já está na quarta oficina, tem como foco a conscientização e geração de renda para a população de bairros que receberam cobertura da rede de esgoto. Ao final, os alunos receberão certificado e um kit de materiais para já iniciarem sua produção de sabonetes. A oficina será no CRAS Teófilo Knapik, na Rua João Casemiro, 466, Bairro Tiradentes.

