Águas Guariroba participa de ação para negociar dívidas de clientes

Facilitar a negociação de dívidas é o principal objetivo do evento “Portas abertas para Harmonizar”, que acontece até esta quarta-feira (15), durante todo o dia, na Praça Ary Coelho. Promovida em parceria com o Procon de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, a ação tem a participação da equipe de atendimento da Águas Guariroba e de mais sete empresas.

Uma das beneficiadas pelo evento, Karen Patrícia Meneghetti, 33 anos, foi até a praça para renegociar uma dívida. “Quero fazer um acordo, tem alguns meses que tenho essa dívida”, afirma. Desempregada, ela pretende encontrar uma forma de finalizar a pendência com a concessionária.

Eleine Rocha, coordenadora de atendimento da Águas Guariroba, explica que espera em média 300 pessoas por dia na ação. “Queremos, como o nome da ação diz, harmonizar a nossa relação com os clientes. Vamos atender negociações, regularização de serviços, débitos com mais de 180 dias, parcelamentos e outras facilidades”, indica.

O empresário Francisco Aranda, 40 anos, mantém uma lanchonete de salgados em Campo Grande e se viu rodeado de dívidas após quatro meses de licença médica. “Eu fiz uma doação de rim e precisei me ausentar do negócio. Deixei em outras mãos e acabou acumulando várias dívidas. Já fui no banco, vim na Águas Guariroba e tenho uma senha para a energia também”, explica.

Mesmo com tantas preocupações, Francisco encara com bom humor a maratona de negociações. “Gostei do evento porque estão todos juntos. Facilita a vida de quem precisa resolver mais de uma pendência”, ressalta.

O secretário-adjunto do Procon Campo Grande, Fernando Claudino, afirma que oito empresas aceitaram participar do evento “Portas abertas p ara Harmonizar”. “É a primeira edição desse encontro que reúne o Procon do município, de Campo Grande e do Estado, de Mato Grosso do Sul. O objetivo central é beneficiar o consumidor, possibilitando que ele encontre parcelamentos, descontos e negociações que o ajudem a regularizar a situação junto as empresas”, frisa.

Durante os três dias de atendimento, o Procon espera receber em média 5 mil pessoas nos estandes. O horário de funcionamento da ação é de hoje (13) até quarta-feira (15), das 8 horas às 16 horas, na Praça Ary Coelho, localizada na rua Afonso Pena, esquina com a 14 de julho.

