Águas Guariroba oferece facilidades de pagamento em Mutirão da Conciliação

Durante a semana, a concessionária oferece oportunidades de negociação de dívidas nas contas de água e esgoto com condições especiais e facilitadas. “Vamos convidar os clientes que estão em débito com a empresa a rever formas de pagamento, que seja da melhor forma para ele quitar essa dívida, principalmente as antigas, e voltar a ser um cliente ativo”, explica a coordenadora do setor de cobranças da Águas Guariroba Suellen Alves Ferreira.

Uma das condições especiais de pagamento oferecidas durante o mutirão será o desconto para pagamento à vista. Dependendo do valor da dívida, quem procurar o atendimento da Águas Guariroba na associação comercial também poderá optar pelo parcelamento estendido. “O importante dessa negociação flexibilizada é fazer com que o cliente consiga pagar e cumprir o acordo, porque além de suas contas fixas mensais ele terá a parcela da dívida, então tem que ser em condições facilitadas mesmo”, comentou a coordenadora.

