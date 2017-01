Águas Guariroba negociou débitos de 7 mil usuários durante campanha Fique em Dia

A campanha “Fique em dia com a sua conta de água”, realizada pela Águas Guariroba durante os meses de novembro e dezembro para negociar débitos com clientes da concessionária, finalizou o ano de 2016 com 7.476 negociações realizadas. Durante o período da campanha, a empresa ofereceu condições especiais para que usuários dos serviços de água e esgoto com alguma pendência financeira voltassem a ficar adimplentes.

De acordo com a coordenadora de cobrança da Águas Guariroba, Maria Cleide do Nascimento, a ação conseguiu alcançar o objetivo através da boa procura dos usuários e de campanhas de apoio. “Durante este período tivemos também a campanha ‘Nome Limpo’, realizada com o apoio da Associação Comercial de Campo Grande, que foi muito importante para chegarmos a este bom resultado”, comentou.

“O sucesso da campanha se deve ao fato de a empresa estar aberta a negociação, oferecendo condições especiais que se encaixam ao orçamento doméstico do usuário”, destacou a coordenadora Maria Cleide. “A campanha acabou, mas a empresa continua aberta a negociação com o consumidor. Nossas equipes fazem a análise do débito para oferecer condições de pagamento que melhor se adaptem ao perfil do cliente para que ele continue tendo acesso aos nossos serviços sem nenhuma pendência”, esclareceu.

Fique em Dia

A ação de negociação ofereceu descontos de juros e multas para pagamento à vista, entrada flexível dividida no cartão de crédito e parcelamentos em até 60 vezes, dependendo do valor da dívida. Os clientes puderam negociar os débitos nas lojas de atendimento da Águas Guariroba e também por telefone – nos números 0800 642 0115 ou 115. Apesar do fim da campanha, o hotsite continua no ar e clientes que desejam negociar com a empresa podem se cadastrar para que equipes da concessionária entrem em contato: http://www.aguasguariroba.com.br/fiqueemdia/

