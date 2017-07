Águas Guariroba mostra experiência local em congresso nacional

Com foco em tecnologia, gestão de pessoas e resultados, um projeto da área de Leitura da Águas Guariroba será um dos cases apresentados no Congresso ABES/Fenasan 2017, maior encontro de Saneamento Ambiental das Américas, que acontecerá entre os dias 2 a 6 de outubro em São Paulo.

O evento é uma realização conjunta das duas entidades de maior representatividade técnica em saneamento no País: a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) e a AESABESP (Associação dos Engenheiros da Sabesp). O tema central será “Saneamento Ambiental: Desenvolvimento e Qualidade de Vida na Retomada do Crescimento”.

O líder do projeto para melhorar o processo de leitura e medição do consumo de água em Campo Grande, Ítalo Edson de Souza, coordenador Administrativo da Central de Serviços, conta a satisfação de participar e ter um projeto aprovado pela feira. “É muito gratificante ver que todo esse trabalho teve um grande reconhecimento, não só dentro da empresa, como também na sociedade e no segmento do saneamento. É uma oportunidade ímpar para a Águas Guariroba ter um trabalho desenvolvido e apresentado como um caso de sucesso”.

“Na questão da tecnologia, nós tivemos a substituição dos antigos aparelhos utilizados na leitura. Houve capacitação técnica dos leituristas. Teve interação com a leitura e a fiscalização, com foco no resultado. Aguçamos o olhar do leiturista para encontrar fraudes e irregularidades nas ligações tanto de água quanto de esgoto. A assertividade dos leituristas aumentou muito. Na gestão de pessoas, ouvimos o que os trabalhadores queriam, fizemos várias enquetes, foi uma gestão compartilhada, um projeto bem envolvente, teve participação ativas dos leituristas”, explica Souza.

Em uma edição única e exclusiva, serão reunidos os três eventos mais tradicionais do setor: o 29º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, da ABES, o 28º Encontro Técnico AESabesp e a 28ª Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – FENASAN.

