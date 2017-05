Águas Guariroba inicia “Maio Amarelo” com palestra sobre segurança no trânsito

Trabalhadores da Águas Guariroba que estão diariamente no trânsito da cidade, começaram a semana com uma palestra de orientação sobre segurança nessa terça-feira (2). A Agência Municipal de Trânsito (Agetran), visitou a Central de Serviços da concessionária para realizar o treinamento. A ação faz parte do “Maio Amarelo” que tem o objetivo de difundir informações sobre segurança para contribuir na redução dos índices de acidentes nas vias.

O agente de trânsito Éder Vera Cruz falou sobre a parceria com a Águas Guariroba. “A Águas Guariroba tem sido parceira dos órgãos de trânsito para buscar uma maior proteção, capacitando melhor seus funcionários, dizendo quais são as situações de risco. E no Maio Amarelo é justamente isso que nós fazemos, capacitamos as pessoas, para que elas sejam menos uma vítima” afirmou. O representante da Agetran apresentou a palestra que abriu as ações de prevenção do mês na concessionária.

O agente também informou quais são as maiores causas de acidentes na cidade. “Aqui em Campo Grande, o uso da velocidade, uso do álcool, condutor não habilitado, estão entre as principais causas dos acidentes graves e que levam a óbito. No mês de abril nós tivemos 12 vítimas fatais, três a mais do que no mesmo período do ano passado” ressaltou.

Júlio César Marcelino da Nobrega, agente de saneamento da Águas Guariroba, trabalha no trânsito diariamente e acha importante se preocupar de forma coletiva. “Hoje, na sociedade em que nós vivemos, as pessoas se preocupam muito com elas mesmas e não pensam no coletivo, por isso que há muitos acidentes” afirmou. “Temos que nos lembrar de que nossa família está nos esperando em casa, com segurança”, observa.

