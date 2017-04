Com meta de superar arrecadação do ano passado, Águas Guariroba inicia campanha do agasalho

A Campanha do Agasalho da Águas Guariroba iniciou nesTa terça-feira (18) e ocorrerá até o dia 4 de maio. Organizada pela área de Projetos Sociais, a ação é feita como forma de gincana interna entre os colaboradores da concessionária, que são organizados em equipes, visando incentivar a solidariedade. Cada equipe deve doar uma média de duas sacolas por integrante. A ação premiará a equipe vencedora.

Segundo o coordenador de Projetos Sociais, Willian Carvalho, é fundamental o envolvimento de todos os trabalhadores da empresa. “A campanha é a oportunidade que nós temos de ajudar. Muitas pessoas às vezes têm algo pra doar mas não sabem onde entregar, então nós viabilizamos isso. A campanha é um momento de visitar o próprio guarda-roupa e contribuir de alguma forma”, afirmou.

O presidente da Águas Guariroba, Guillermo Deluca, ressaltou a importância social da campanha. “Esse ano, em particular, nós tivemos a surpresa de ter sido procurados tanto pelo Governo do Estado quanto pela Prefeitura, porque confiam em nossa campanha. O poder de mobilização que tem a Águas Guariroba tem se demonstrado, ao longo do tempo, realmente muito grande e é uma parceria que interessa muito a todos. Vamos encarar essa campanha com muita força, entusiasmo e alegria” destaca.

A Campanha do Agasalho da Águas Guariroba está em sua 12ª edição. Após a arrecadação, tudo é reunido e será entregue para entidades assistenciais. Em 2016, foram doadas 9,6 toneladas de agasalhos, cobertores, roupas e calçados para famílias de baixa renda de Campo Grande. Ao todo, foram 1.020 sacolas de donativos. Além da participação dos colaboradores, a concessionária incentiva e recebe doações da população e empresas parceiras.

Serviço

Os pontos de doação estarão disponíveis na sede da Águas Guariroba e nas sete lojas de atendimento ao cliente.

- Águas Guariroba- Rua Antonio Maria Coelho, nº 5.401 - Santa Fé

- Atendimento Central- Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1808, Centro

- Atendimento Santo Amaro - Rua Yokoama,67 – sala 06, Vila Palmira

- Atendimento Moreninha- Rua Mucuri,08, Moreninha II

- Fácil Aero Rancho- Av. Marechal Deodoro, 2603, Aero Rancho

- Fácil Guaicurus - Av. Guri Marques, 5111, Cidade Morena

- Fácil Cel. Antonino- Rua Santo Ângelo,51, Cel. Antonino

- Fácil Bosque dos Ipês- Av. Consul Assaf Trad, 4796 – Sala 03, Novos Estados

