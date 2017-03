Águas Guariroba homenageia professores e acadêmicos envolvidos em pesquisas de saneamento

A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (24) no Espaço HVM, na Capital / Divulgação

Comemorando a Semana da Água em Campo Grande, a Águas Guariroba fez uma homenagem para professores e acadêmicos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O evento finalizou o ano da parceria entre empresa e universidade para o desenvolvimento de pesquisas na área do saneamento. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (24) no Espaço HVM, na Capital.

Em 2016 Águas Guariroba e UCDB firmaram um Termo de Cooperação para o desenvolvimento de projetos e pesquisas na área do saneamento básico. O convênio marcou o início de uma parceria que tem o objetivo de integrar as duas instituições em projetos de interesse comum, envolvendo o conhecimento acadêmico e a prática da empresa.





“Tudo começou com as boas intenções: da universidade, de desenvolver projetos de pesquisa e de ter as portas da concessionária abertas para a comunidade acadêmica. E tinha a boa intenção da empresa, de ter projetos de pesquisa, de direcionar alunos e orientadores para alguns temas que a gente não tinha tempo de pesquisar”, afirma Fernando Henrique Garayo Jr., coordenador de Meio Ambiente e Qualidade da Águas Guariroba.

A concessionária ofereceu dados, estrutura e conhecimento em saneamento para o desenvolvimento dos trabalhos científicos dos acadêmicos. Segundo o coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UCDB, Fernando Jorge Corrêa Magalhães Filho, o projeto começou como uma iniciativa da diretoria da Águas Guariroba. “Isso foi se ramificando por toda a empresa, todos os colaboradores em seus departamentos e áreas de trabalho, com professores e alunos, levantando informações, descentralizando. Com cada um fazendo a sua função, o negócio andou”, explica.





Durante a homenagem, foram entregues troféus aos professores orientadores dos projetos e certificados para os acadêmicos envolvidos nas pesquisas. “Conseguimos dar continuidade a esse projeto porque se instalou na mentalidade tanto da empresa quanto do grupo de pesquisa o desejo de crescer nesse trabalho. Foi muito legal conectar o aluno com a experiência do mercado, ação que não vemos por aí”, ressalta Magalhães. Ao todo foram desenvolvidos 15 projetos. Os trabalhos serão reunidos em uma publicação científica que será lançada neste ano.

A estudante Letícia de Barros Macedo, uma das participantes do projeto de pesquisa, comemorou a homenagem e a oportunidade de integrar uma iniciativa tão promissora. “Foi muito importante para a gente essa formação, principalmente porque na faculdade a gente aprende muito sobre a teoria, porém, com esse projeto vimos na prática o que aprendemos em sala de aula. Foi uma experiência muito boa, um conhecimento muito grande”, acredita a jovem.

Para Letícia, o mais importante foi a abertura da concessionária às necessidades dos alunos. “O meu projeto foi um estudo qualitativo e quantitativo do córrego Ribeirão das Botas. Sem a parceira da Águas Guariroba seria mais complicado realizar esse projeto. Essa homenagem agora eu acho muito bacana. É um incentivo para a gente, um reconhecimento muito grande”, ressalta.

