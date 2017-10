Águas Guariroba forma primeiro time de embaixadores com lideranças comunitárias

Líderes de 14 regiões de Campo Grande agora fazem parte da primeira turma do time de embaixadores da Águas Guariroba. Como limpar a caixa d’água e os canos de casa? O que fazer quando se vê um vazamento? Essas e muitas outras questões foram esclarecidas em reunião na ultima sexta-feira (29). A ação faz parte do programa “Afluentes”, da Águas Guariroba, para ouvir a população e estreitar laços com a comunidade.

O objetivo é também capacitá-los para que possam repassar conhecimentos, esclarecendo à comunidade sobre saneamento básico, a importância da água e tratamento do esgoto e adesão à tarifa social. Outro fator importante é saberem detectar solicitações dos bairros, criando um canal de comunicação com a empresa. “Estamos propondo reuniões mensais com as lideranças”, afirmou o gerente de projetos sociais da Águas Guariroba William Carvalho.

Há 25 anos à frente da liderança do Bairro Santa Luzia, Elzio Moreira da Silva, trouxe demandas de moradores e aprovou a iniciativa: “Considero muito importante essas reuniões, me preocupo com várias questões, precisamos sim de mais comunicação. Não estamos aqui só para criticar, mas propor melhorias”.

Essa é a primeira turma de embaixadores e a intenção e formar um time cada vez maior. “Uma coisa que admiro nessas reuniões é a Águas nos dar informações que ajudam a economizar água, a descobrir e resolver problemas e nos dá oportunidade de falar”, comentou o líder do bairro Taquaral Bosque, Valentim Martins.

Para Marilce Oliveira, líder do bairro Nova Bahia e da região do Prosa, a demanda é nobre: “Estou acompanhando o programa de esgotamento, esperamos chegar na nossa região. Essa é a nossa luta”. De acordo com o programa Sanear Morena, todos os bairros de Campo Grande estarão com rede de esgoto em até 2025. Atualmente a cidade já conta com cerca de 81% de cobertura da rede de esgotamento.



