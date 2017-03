Águas Guariroba fez plano de ação para resolver vazamento em adutora

Para solucionar o vazamento na adutora – rede de água de grande diâmetro - que capta água do córrego Guariroba, que ocorreu na manhã de quarta-feira (29), a concessionária Águas Guariroba efetuou um Plano de Ação para maior segurança na operação.

O vazamento surgiu em uma peça da adutora, que possui uma extensão de 33 quilômetros às margens da rodovia BR 262, entre a captação do córrego Guariroba e a estação de tratamento de água (ETA). A tubulação também passa abaixo de uma linha de energia de alta tensão que alimenta Campo Grande. O esquema de segurança de trabalho para a manutenção da rede foi organizado para assegurar a integridade desses dois pontos.

O engenheiro de segurança do trabalho da concessionária, Sérgio Cardoso Laraia, disse que houve sinalização para garantir a segurança dos motoristas e preservar a rodovia. “De 200 metros antes a 200 metros depois da obra, nós sinalizamos tudo com cones a cada dois metros. Tínhamos uma faixa de cone no acostamento, uma faixa de cone no centro da pista e uma faixa no outro acostamento, além de placas de advertência de obras nas duas extremidades. A policia rodoviária aprovou a sinalização e os motoristas diminuíram a velocidade”. Os cones foram retirados apenas após o termino do serviço.

O reparo do vazamento foi concluído por volta de 01h30 da madrugada desta quinta-feira (30).

De acordo com o gerente de operações da Águas Guariroba, José Vicente Marino, a ação da tecnologia do Centro de Controle Operacional (CCO) foi fundamental para detectar o vazamento. “Devido a tecnologia do CCO, foi possível perceber a variação da vazão e pressão rapidamente e imediatamente sinalizamos um alerta vermelho. Caso o problema não fosse identificado com rapidez, poderia ter comprometido a pista da BR 262, pois o volume de água é de cinco milhões de metros cúbicos por hora” explica.

A Águas Guariroba operou com o efetivo de 45 profissionais, entre engenheiros e técnicos a fim de garantir a retenção do vazamento em menor tempo possível, procurando minimizar o desconforto e a falta de água para os clientes. Durante todo o processo, a equipe de operários teve acompanhamento do técnico de segurança e trabalhou com os equipamentos de segurança necessários. Os trabalhadores atuaram em uma vala de cinco metros de profundidade para combater o vazamento na adutora.

O abastecimento das áreas afetadas está sendo restabelecido gradativamente nesta quinta-feira (30). Mais de 30 bairros, dos 75 impactados com a interrupção do fornecimento já estão com o abastecimento normalizado.

