Águas Guariroba doa para UFMS equipamento que detecta vazamentos invisíveis de água

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) recebeu, ontem (09), um geofone doado pela Águas Guariroba. O equipamento é utilizado para detectar vazamentos invisíveis de água através de ruídos na rede. A doação aconteceu na reitoria da universidade durante encontro com a diretoria da concessionária.

Além de ajudar a encontrar vazamentos de água na rede interna da universidade e contribuir para o uso racional na instituição, o geofone também poderá ser utilizado para fortalecer o conhecimento de alunos de cursos de graduação e extensão da UFMS. O equipamento é o mesmo utilizado por equipes de campo da Águas Guariroba durante o geofonamento. A ação é realizada sempre durante a madrugada, quando os técnicos percorrem bairros ouvindo, com o geofone, o funcionamento da rede de água, em busca de vazamentos que não aparecem no asfalto.

O reitor da universidade, Marcelo Turine, elogiou a iniciativa da Águas Guariroba. “É um equipamento de excelência e vai ajudar na gestão da instituição. Com nossos alunos, no ambiente de ensino, ajuda na pesquisa e extensão, auxilia na questão da racionalização, de encontrar o uso incorreto da água em alguns lugares da universidade”, ressalta.

“A UFMS está muito feliz, um momento de parceria e uma doação de equipamento para poder fortalecer a educação, a ciência e tecnologia”, avaliou o reitor Marcelo Turine.

Conforme o presidente da Águas Guariroba, Guillermo Deluca, a empresa acredita que as parcerias com universidades são essenciais para fortalecer o conhecimento e os benefícios oferecidos à comunidade. “Estamos convictos que o ideal é realizar projetos em parceria para que seja possível explorar os potenciais de ambas as partes em prol de um bem comum: ajudar a comunidade”, afirma Guillermo

Veja Também

Comentários