Águas Guariroba define finalistas do 9º Prêmio de Jornalismo Ambiental

O Prêmio de Jornalismo Ambiental é realizado anualmente pela Águas Guariroba desde 2010 - Divulgação

A Águas Guariroba divulga a lista dos finalistas do 9º Prêmio de Jornalismo Ambiental. Os vencedores em 1º e 2º lugares das categorias profissionais e o trabalho vencedor da categoria Acadêmica receberão os troféus no evento de comemoração que acontece no dia 13 de dezembro, às 19h30, no Loft Garden.

O prêmio visa valorizar e reconhecer a importância do trabalho do profissional de imprensa na difusão de conhecimento em busca da sustentabilidade. Ao todo, foram 87 trabalhos inscritos, divididos entre as categorias: Fotojornalismo, Jornal Impresso, Radiojornalismo, Telejornalismo e Webjornalismo. Este ano, o Prêmio Jornalismo Ambiental trouxe como novidade a categoria "Acadêmica". A modalidade premiou a melhor reportagem inscrita por estudante de Comunicação Social/Jornalismo produzida para rádio, TV, site ou jornal impresso publicada em veículo laboratório de uma instituição de ensino superior com sede em Campo Grande.

O Prêmio de Jornalismo Ambiental é realizado anualmente pela Águas Guariroba desde 2010, com o objetivo de incentivar a produção de reportagens sobre saneamento básico e suas relações com a saúde pública e o meio ambiente.

Confira a lista dos finalistas:

CATEGORIA ACADÊMICA

Vencedor:

Caio César Tumelero

"Conheça exemplos de preservação e incentivo na produção de águas em Campo Grande"

TV Pantanal Uniderp

FOTOJORNALISMO

Finalistas:

Marco Miatelo

Água boa para sonhos bonitos

Diário Digital

Marcos Maluf

Água Bonita comemora três meses de água potável

Jornal O Estado MS

JORNAL IMPRESSO

Finalistas:

Bruno Arce

Pioneiro, projeto impulsiona descoberta de nascentes na Capital

Jornal O Estado MS

Eduardo Fregatto

Em busca do bife sustentável

Correio do Estado

RADIOJORNALISMO

Finalistas:

Helton Davis

Tarifa Social: Um incentivo à saúde e a legalidade!

Rádio FM Educativa

Thalita Vieira

Série: Os desafios da água

Rádio Nova FM

TELEJORNALISMO

Finalistas

Claudia Gaigher e equipe

Produtores rurais investem em proteção do solo e reflorestamento para produzir água potável

TV Morena

Ellen Genaro e equipe

Equilíbrio entre homem e a diversidade: os produtores de água do Guariroba

TV Record MS

WEBJORNALISMO

Finalistas

Graziela Rezende

Da vida na imundice a água de excelente qualidade: a sobrevivência dos córregos de Campo Grande

G1 MS

Valdelice Bonifácio

Da vida na imundice a água de excelente qualidade: a sobrevivência dos córregos de Campo Grande

Água Boa para sonhos bonitos

Diário Digital