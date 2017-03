Águas Guariroba cadastra famílias de Anhanduí na Tarifa Social

O atendimento social da Águas Guariroba foi até o Distrito de Anhanduí, localizado a 50 km de Campo Grande, em uma ação realizada na última quinta-feira (9). Foram realizados serviços como cadastro na Tarifa Social, parcelamento de dívidas com condições facilitadas e troca de titularidade da conta de água, entre outros.

“A ação foi um pedido da sub-prefeitura de Anhanduí. A Águas Guariroba atendeu prontamente e sanou as dúvidas dos clientes, realizou a inscrição para a análise do benefício da Tarifa Social, entre outros serviços”, afirma Maurício Jesus Peixoto, coordenador de Serviços e responsável pelo desenvolvimento dos programas de responsabilidade social da concessionária.

Maurício explica que ações como essa são realizadas com o objetivo de aproximar a comunidade dos serviços prestados pela concessionária, promovendo um atendimento humanizado, mais seguro e tranquilo para os clientes que residem no Distrito.

Os requisitos necessários para ter direito a Tarifa social são: ter renda familiar comprovada de até um salário mínimo; ser proprietário de um único imóvel destinado exclusivamente à sua moradia e de sua família, ser isento do pagamento do IPTU; ser consumidor monofásico de energia elétrica, utilizando até 100 Kwh/mês e não consumir mais do que 20 mil litros de água por mês. Estes critérios foram estabelecidos pela lei municipal 3.928, de 26 de dezembro de 2001, que instituiu o programa na Capital.

