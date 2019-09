Águas Guariroba anuncia mudança na diretoria

Da Redação com Assessoria

A Companhia é atualmente a maior empresa privada de saneamento do Brasil - Foto: Divulgação

O geólogo Themis Oliveira é o novo Diretor Presidente da Águas Guariroba. Themis tem ampla experiência nos setores de saneamento e infraestrutura. Foi diretor de expansão da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (Sanemat), diretor presidente da Sanear/Rondonópolis e foi assessor técnico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNud) em MT. Está na Aegea - holding da qual faz parte a Águas Guariroba - desde 2017, onde foi Diretor Presidente das concessionárias de Rondônia e, posteriormente, das unidades do sul de Mato Grosso.

O geólogo Themis Oliveira

Lucilaine Medeiros deixa a presidência da Águas Guariroba para assumir novos desafios dentro da holding Aegea. A Companhia é atualmente a maior empresa privada de saneamento do Brasil. Está presente em 49 municípios de 11 estados, atendendo mais de 7,6 milhões de pessoas por todo o País.