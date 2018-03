Águas de Março: mês começa com tempo nublado e chuva

Campo Grande (MS) – O mês de março começa com tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover forte nesta quinta-feira (1º) nas regiões Leste e Nordeste do Estado.

A temperatura máxima prevista é de 34ºC e a mínima, de 19ºC.

Em Campo Grande, os termômetros registram temperaturas entre 32ºC e 21ºC.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Geone Bernardo