Agronegócio é um dos principais responsáveis pelo crescimento do PIB de MS

Mato Grosso do Sul deve ter o terceiro maior crescimento de PIB (Produto Interno Bruto) do país em 2017. O levantamento é do banco Santander e mostra que este ano o PIB do Estado deve ficar em 2,4%.

O coordenador de Economia e Estatística da Semagro Daniel Frainer explica que Mato Grosso do Sul se destaca com crescimento acima da média nacional e bom desempenho nos três segmentos analisados: agropecuária, indústria e serviços.

A pesquisa feita por economistas do banco comprova que após o longo e profundo ciclo de recessão, a economia sinaliza melhoras e deixa a crise para trás.

No ranking dos dez estados com maior projeção de crescimento estão Mato Grosso (5,1%), Maranhão (3,1%), Mato Grosso do Sul (2,4%), Goiás (2,2%), Santa Catarina (2%), Tocantins (1,9%), Piauí (1,7%), Paraná (1,7%), Rio Grande do Sul (1,5%) e Rondônia (1,4%).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

