Agrobiodiversidade será promovida junto às comunidades rurais e indígenas

O deputado estadual Renato Câmara é autor da nova lei - Divulgação

Foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (14/12), a Lei 5.105, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Feira de Sementes Nativas e Crioulas e Produtos Agroecológicos, realizada, anualmente, no mês de julho, no município de Juti.

Conforme Renato Câmara, a lei promove a conservação da agrobiodiversidade junto às comunidades rurais e indígenas, buscando incrementar a produção de alimentos saudáveis e a segurança alimentar das famílias. O parlamentar explica que o evento retoma o hábito de armazenar e trocar as sementes crioulas entre os agricultores.

“Durante a festa, são realizadas oficinas, cursos e dias de campo para os agricultores, indígenas, estudantes, técnicos e comunidade em geral. A nova lei contribuirá para o avanço da proposta agroecológica na região, a preservação da agrobiodiversidade e o fortalecimento da organização dos agricultores familiares e das comunidades indígenas”, afirmou.

Além disso, os organizadores do evento focam na promoção do bioma Cerrado, valorizando as iniciativas de conservação, usos da biodiversidade com aproveitamento alimentar, ornamental, medicinal, tintorial e de madeiras.