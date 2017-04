Agro Mais MS: Estado adere à programa de desburocratização do agronegócio

Plano do Ministério da Agricultura ganha formato regional com lançamento no mês de maio.

Campo Grande (MS) – Nesta terça-feira (18) foi realizada uma reunião de alinhamento com representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a implantação de um conjunto de ações de desburocratização do Agronegócio em âmbito estadual por meio de programa “Agro Mais MS”.

O encontro contou com a presença do chefe de gabinete do Mapa, Coaraci Nogueira de Castilho; do superintendente Federal da Agricultura (SFA – Mapa/MS), Celso Souza Martins; do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck e do ?Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Renato Roscoe.

A proposta do Ministério é desdobrar o Plano continuado “Agro Mais”, do Governo Federal, para os estados e municípios, tornando mais ágil o tempo de resposta do Mapa às necessidades do agronegócio brasileiro. “Será um grande programa, com um conjunto de ações que incluem o levantamento de demandas do setor do agronegócio do interior do Estado e a capacitação dos prefeitos para tratamento dessas solicitações junto ao Ministério da Agricultura”, explicou Jaime Verruck.

O evento será realizado pelo Governo do Estado em 16 de maio, em Campo Grande, e contará com a participação dos prefeitos e representantes das entidades da cadeia produtiva do agronegócio de Mato Grosso do Sul. Há expectativa da presença do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, na solenidade de abertura. Mais informações no site.

Texto e fotos: Jéssika Machado – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov)

