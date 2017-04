Agricultura familiar realiza encontro em Campo Grande

Um público estimado de 1000 agricultores familiares e assentados da reforma agrária deverá participar, no próximo sábado (8), da Primeira Jornada Estadual da Agricultura Familiar e Reforma Agrária de Mato Grosso do Sul. O evento organizado pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura familiar de MS (Fetraf) e Cooperativa de Habitação da Agricultura Familiar (Coophaf), tem como objetivo debater a importância da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária no desenvolvimento municipal e estadual. Entre os temas a serem discutidos estão: Agricultura familiar e seus desafios; Infraestrutura e titulação na reforma agrária; e Ações do Governo Federal para o Acesso à terra.

Para Humberto César Mota Maciel, superintendente do Incra/MS, o encontro reveste-se de grande importância para o momento: “a reforma agrária e a agricultura familiar são os principais produtores de alimentos para a população do país. Ou seja, 70% dos alimentos que vão para nossa mesa vem desse segmento. Portanto é preciso dar a essas famílias condições de continuarem morando e produzindo com dignidade”.

Ao evento deverão comparecer representantes da Secretária Especial da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento(MAPA), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Governo do Estado de MS, Prefeitos e Secretários Municipais, além do Diretor de Desenvolvimento do Incra.

