Agricultura familiar vai receber duas mil máquinas para fomento da atividade em 2017

Durante solenidade de assinatura de dois termos de cooperação técnica na cidade de Dourados, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a maior entrega de máquinas e equipamentos da história e que será destinada a agricultura familiar.

De acordo com o governador deve ser realizado este ano, o maior investimento dos 40 anos de Mato Grosso do Sul.

As parcerias firmadas pelo governo estadual, por meio da Agraer – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – foram firmadas com a prefeitura de Dourados, no dia 3 de abril.

Os termos de cooperação têm por objetivo promover ações nas áreas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares da região.

Na oportunidade, o governador afirmou que, em breve, o governo do Estado vai licitar a construção da Ceasa de Dourados.

Reinaldo Azambuja anunciou também que o Estado vai liberar 100 mil reais para apoiar na realização da Feira Agropecuária – Expoagro -, em maio.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul (Subcom)

