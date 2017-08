Agricultores familiares buscam capacitação para aumentar a produção

A busca de informação e capacitação tem sido um dos caminhos que os produtores familiares têm buscado para alavancar a produção. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia, tem ofertado aos produtores diversos tipo de capacitação como forma de estimular o conhecimento e melhorar a produção agrícola nos assentamentos e pólos de produção.

Agricultor familiar, João Costa de Oliveira, de 53 anos, deixou a manhã de trabalho no campo nesta terça-feira (8) para buscar conhecimento. “Acredito que com mais informação vou melhorar a minha produção e com isso sonho em comprar um caminhão para transportar meus produtos e reduzir meus custos”, diz.

Ele conta que se conseguir aumentar a produção encara o financiamento. “Se eu conseguir melhorar dá até para financiar, investir mais no negócio”, diz.

Quem também sonha em crescer é Tereza Datiko Myasato, de 73 anos. Ela conta que produz mandioca, batata-doce e banana. O objetivo dela também é aumentar e conseguir reduzir custos.

Para o prefeito Marquinhos Trad a única forma de atingir isso é por meio do incentivo à produção do agronegócio. “A Sedesc está no campo incentivando a produção do agronegócio, por meio do apoio do desenvolvimento da agricultura familiar. Estamos usando todos os meios possíveis para ajudar a agricultura familiar a se desenvolver”, diz

Para alcançar este crescimento, conta o secretário de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, sua pasta está trabalhando ativamente e pesquisando dados concretos para repassar aos agricultores e assim estimular a produção.

“Estamos aqui para mostrar ao produtor que ele tem acesso ao crédito, mostrar dados do setor do hortifruti, mostrar para ele como pode se cadastrar como DAP (Declaração de Aptidão ao Programa da Agricultura Familiar) e poder vender a produção ao órgão público”, diz.

Buanain pontua ainda que a Sedesc tem trabalhado primeiramente no sentido de organizar a produção e a comercialização dos produtos hortifrutis produzidos pela agricultura familiar, haja vista que a produção é muito pequena em relação ao nosso consumo.

“Nós produzimos somente 4% do que consumimos, então nos temos 96% para crescer dentro desta produção que temos aqui”, salienta.

A vice-prefeita Adriane Lopes lembra que somente conhecendo bem o trabalho há como crescer e progredir.

“Não adianta ter a terra se não tem a capacitação para ultilizá-la, por isso estamos aqui incentivando, capacitando os produtores”, diz.

Palestras

Nesta terça-feira o evento promovido pela SEDESC promoveu cinco palestras sobre temas relacionados às necessidades básicas da Agricultura Familiar como: Crédito para financiamento e produção, Mercado local de hortifruti, Políticas públicas de compras governamentais PNAE, Assistência técnica e Critério de credenciamento do pequeno produtor para obter a DAP.

As palestras contaram com apoio do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul), Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Banco do Brasil e SEAD (Secretaria de Estado da Administração).

