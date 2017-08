Agricultores familiares podem vender sua produção para Escolas estaduais

As Escolas da Rede Estadual de Ensino dispõem de, no mínimo, R$ 7 milhões para adquirir produtos da Agricultura Familiar que serão servidos na merenda dos estudantes durante todo o ano.

Para 2017 o orçamento do PNAE é de R$ 23.501.616,05 distribuídos entre 362 escolas da Rede Estadual de Ensino. Desse total, as escolas devem destinar 30%, no mínimo, para comprar produtos da Agricultura Familiar.

O Governo do Estado tem interesse em intermediar essa negociação e trabalha para ajudar os pequenos produtores rurais a acessar essas fontes de recursos.

Nos municípios os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável podem funcionar como um canal entre produtores e agentes público. O secretário executivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável, Carlos Gonçalves explica que o Conselho Municipal é uma ferramenta ideal para intermediar os trâmites entre os agricultores familiares e as escolas no fornecimento de alimentos para a merenda escolar.

Dados mostram que cerca de 80% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros são oriundos da agricultura familiar.

Os produtores interessados devem se credenciar junto à Secretaria de Educação para fazer o fornecimento de seus produtos destinados à merenda escolar no www.sed.ms.gov.br ou no Programa de Aquisição de Alimentos da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

