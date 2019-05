Agricultores familiares de Anastácio e Terenos recebem Central de Comercialização

Campo Grande (MS) – A partir de agora, agricultores familiares dos municípios de Anastácio e Terenos, também podem contar com a estrutura da Central de Comercialização para ofertar a sua produção.

Em Anastácio, a estrutura conta com 17 boxes, todos já com água e energia. Já em Terenos, a estrutura conta também com banheiros equipados, proporcionando aos produtores segurança e conforto para venda de suas mercadorias.

O Secretário Ricardo Senna da Semagro explicou que o governo investiu R$ 300 mil na construção da estrutura, e que além das centrais vem investindo em diversas ações entendendo a importância da agricultura familiar.

Senna ressaltou que este é mais um passo na profissionalização e qualificação dos produtores familiares.

Em Terenos, o Cepaf funcionará aos domingos das 6h às 12h e fica localizado na Rua Cândido de Resende, ao lado da rodoviária.

No total, o Governo do Estado, através da Agraer/MS, entregará dez centrais. A primeira foi inaugurada no município de Sonora.

