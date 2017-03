Agraer promove minicurso de silagem de milho no Projeto de Assentamento Conquista

Campo Grande (MS) – A Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) promoveu na última semana, dia 23 de fevereiro, um minicurso sobre produção de silagem de milho. A capacitação foi oferecida na propriedade do produtor Manoel Francisco da Silva, do Projeto de Assentamento (PA) Conquista.

Durante o dia de atividades os produtores de leite locais e convidados tiveram aula teórica sobre os processos de conservação de forragens com foco maior na produção de silagens. “Os participantes obtiveram todas as informações necessárias à produção de um alimento conservado da melhor qualidade, desde a implantação da cultura até a maneira correta de abertura do silo, passando pela regulagem dos implementos para plantio, colheita e corte, cuidados na compactação e vedação, utilização de inoculantes, entre outros pontos”, informou o médico veterinário Fabrício de Paula.

Após a parte teórica, foi à vez de vivenciar na prática o processo da silagem, do início até o final, acompanhando a fabricação que foi realizada naquele mesmo dia. “O interesse Dos produtores neste tipo de processo de produção de alimentos mostra a evolução da mentalidade da população quanto à importância da assistência técnica para o desenvolvimento da agricultura familiar”, afirmou o engenheiro agrônomo Paulo Márcio da Silva.

Segundo Fabrício de Paula a demonstração veio ao encontro do trabalho que a Agraer já vem sendo realizado no assentamento. “Na condição de veterinário venho batendo forte na questão da melhoria da nutrição dos rebanhos concomitantemente a um melhoramento da genética dos rebanhos”, disse.

De acordo com o zootecnista e pesquisador Vítor Correa de Oliveira, há ali um casamento perfeito entre a pesquisa e a extensão rural. “Esta tem de ser uma ferramenta cada vez mais utilizada para promover o conhecimento e disseminação de tecnologias que possibilitem ao produtor maior eficiência econômica e produtiva e, consequentemente, maior geração de renda no campo”.

A capacitação ainda contou com a participação da agente de desenvolvimento rural e especialista em boas práticas de fabricação de derivados do leite, Maria Elieuza Viana. “Grande parte das famílias já realizam a produção artesanal de queijos para próprio consumo e venda, sendo que nenhuma utiliza o processo de pasteurização, além de produzirem apenas o queijo tipo frescal”, afirmou.

E para ampliar o leque de produtos e promover segurança alimentar outras ações está sendo promovidas. “Já foi iniciado o planejamento de uma capacitação na produção de derivados de leite junto às produtoras”, disse.

O curso foi organizado e promovido pela Agraer da Capital, através do técnico Fabrício de Paula, médico veterinário, e Paulo Márcio Vieira da Silva, engenheiro agrônomo, que realizam o atendimento no assentamento Conquista. A ação contou ainda com o suporte da Agência regional de Campo Grande e apoio técnico da Cepaer que disponibilizou o instrutor e pesquisador Vitor Correa.

