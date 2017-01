Agraer inicia repasse de sementes e combustível para aldeias indígenas de MS

Para dar reforço à agricultura familiar indígena o governo do Estado, por intermédio da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), promove neste mês de janeiro o repasse de insumos agrícolas do Proacin – Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul. A ação contempla a distribuição de 1.668 sacas de sementes entre milho e feijão e 69.200 mil litros de óleo diesel. A meta é atender as 15 mil famílias estabelecidas em 72 aldeias de oito etnias.

Das 1.668 sacas de sementes, 578 são de feijão e 1.090 de milho. O repasse das sementes está sendo feito direto pela Agraer às aldeias. Já por mudanças na legislação, a liberação do combustível será feito pela Agência com mediação das prefeituras. As primeiras entregas foram realizadas na última segunda-feira (23), na cidade de Sidrolândia, para as aldeias Córrego do Meio, Tereré e Dez de Maio. A previsão é de que até sexta-feira, 27 de janeiro, todas as aldeias já estejam em posse dos insumos.

“Nesta etapa do Proacin estão sendo investidos R$ 553.020,00 para atender as aldeias das nossas 27 cidades. O governador Reinaldo Azambuja sabe da importância da pequena produção que hoje é a responsável por cerca de 70% dos alimentos que abastecem as mesas dos brasileiros. O Proacin é um programa que foi criado para que o Executivo Estadual possa estar junto da agricultura familiar indígena”, afirmou o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini.

A segunda maior população indígena se concentra em Mato Grosso do Sul, ficando atrás somente do estado do Amazonas. As informações são com base nos dados coletados pela Sesai (Secretaria Especial da Saúde Indígena), órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

“Esta já é a terceira etapa do Proacin. Um programa que nasceu da discussão entre os caciques do Estado com o governador Reinaldo Azambuja, isso em meados de 2015. É a prova da sensibilidade que o governo do Estado está tendo com a nossa história e a meta é aumentar os insumos a cada ano. Sabemos da dificuldade que assola o setor econômico no País, mas acreditamos na evolução do Proacin”, afirmou a subsecretária de Políticas Indígenas da Sedhast, Silvana Terena.

O recurso financeiro do Proacin calculado em R$ 553 mil é oriundo do FIS – Fundo do Investimento Social de Mato Grosso do Sul. “Nós temos esperança de dias melhores e tenho certeza que isso já está acontecendo. Com iniciativas desse tipo a gente vê que, do seu gabinete, o governador Reinaldo Azambuja está atento também à população indígena. Muitas famílias estão na expectativa dessa mão do governo do Estado”, afirmou o cacique Genivaldo Campos, da aldeia Córrego do Meio, município de Sidrolândia.

Além dos investimentos do Proacin, o executivo Estadual com o apoio da bancada parlamentar também está investindo em recuperação de maquinários nas aldeias. “A Agraer fará o repasse do dinheiro as prefeituras para que as aldeias possam recuperar os tratores seja no conserto de motores ou na troca de pneus e óleo, por exemplo”, disse Felini.

Na entrega de sementes, na aldeia Córrego do Meio, prestigiaram o evento o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, a subsecretária Silvana Terena, o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, acompanhado pela primeira-dama Ana Lídia Ascoli, o presidente da Câmara Jean Nazareth, o secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Ivan Santos, e os caciques Genivaldo Campos, Adão Custódio e João Cesár Marcelino. Além de autoridades locais e servidores da Agraer.

