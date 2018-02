Agraer auxilia em reparos de estradas para benefício de agricultores familiares

Toda a ação é coletiva e envolve o trabalho da prefeitura de Dois Irmãos do Buriti, Secretaria Municipal de Obras, Associação de Produtores do Assentamento Piúva 5, e Agraer, órgão do Governo de Mato Grosso do Sul - Foto: Agraer

Com uma trégua nas chuvas que foram intensas neste início de ano, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) tem dado um suporte aos trabalhos do município de Dois Irmãos do Buriti, no que diz respeito aos trabalhos de recuperação e reparos nas estradas vicinais, inclusive, nas linhas importantes de acessos aos sítios de agricultores familiares.

Alguns reparos foram feitos nas imediações do assentamento Piúva 5, as quais se encontravam em estado crítico devido às chuvas. Além das obras de manutenção, estão sendo realizadas medidas preventivas para evitar futuros danos.

“Estive na região para fazer demarcação de terrenos para execução de curvas de nível. Um trabalho que em conjunto com o terraceamento evitará a erosão da estrada posteriormente. Há propriedades em que a chuva cai e a água deságua na estrada e a constante incidência tem acarretado problemas”, explica o coordenador da Agraer de Dois Irmãos do Buriti e técnico agropecuário, Valdemir Marianos dos Santos.

Procedimentos semelhantes estão sendo adotados em estradas vicinais de outros assentamentos, permitindo ao produtor transitar prontamente e sem riscos. “Desta forma, os agricultores podem fazer o escoamento dos seus produtos sem atraso e prejuízos. São travessões, estradas de chão, que ligam os sítios a rodovia MS 162, uma das principais que corta todo o município e permite o acesso às cidades vizinhas”, enfatiza Valdemir.

Toda a ação é coletiva e envolve o trabalho da prefeitura de Dois Irmãos do Buriti, Secretaria Municipal de Obras, Associação de Produtores do Assentamento Piúva 5, e Agraer, órgão do Governo de Mato Grosso do Sul.