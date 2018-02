Agraer adquire equipamentos de última geração para levantamentos topográficos

Para fazer a medição é necessário posicionar a estação total num local livre de obstáculos e mirar até o prisma - Fotos: Néia Maceno

Nos últimos anos houve um grande avanço no desenvolvimento de técnicas e tecnologias dentro das áreas de agrimensura, cartografia, topografia, geoprocessamento e afins.

Com a responsabilidade de atuar também dentro das questões territoriais (regularizar terras, zoneamento ecológico, perícias em propriedades, desapropriação, inventários, etc) em Mato Grosso do Sul, é que a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) promoveu, na semana semana, um treinamento operacional com os novos equipamentos aplicados aos levantamentos topográficos.

O treinamento foi promovido por profissionais da empresa Zamir Geo-tecnologia. “Foi uma ação rápida para preparar os técnicos da Agraer a operacionalizar os equipamentos recém adquiridos via licitação”, explicou o chefe do setor de Agrimensura e Assentamento, Flávio Lúcio Pereira.

Formado por três itens (prisma, GPS e uma estação total), os equipamentos avaliados em R$ 200 mil foram adquiridos via licitação. “São equipamentos de última geração que possibilitarão uma maior qualidade na precisão dos dados levantados pelos profissionais que vão a campo”, enfatizou o monitor do treinamento Heitor Martins.

Equipamentos

Estação Total ou taqueômetro é basicamente um instrumento computadorizado de medição de ângulos (horizontais e verticais) e distâncias, que substitui a grande maioria dos equipamentos usados para medições em campo conhecidos até então.

Entre outros recursos, ela possui um distanciômetro e um nível (ambos de grande precisão), uma calculadora e uma caderneta eletrônica. Todos estes dispositivos são computadorizados e integrados, o que aumenta a confiabilidade por si só.

Os benefícios trazidos para os profissionais pelas estações totais são vários, entre eles temos: a redução de custos obtida (são necessários menos profissionais para fazer o mesmo serviço) e o aumento de produtividade, o que reduziu os riscos de erros nas medições.

Para fazer a medição é necessário posicionar a estação total num local livre de obstáculos e mirar até o prisma. O prisma fica sobre uma “vara” metálica e deve ser colocado sobre o ponto onde se quer medir. A estação total então emite um feixe de laser que reflete no prisma e retorna ao equipamento.

GPS ou Sistema de Posicionamento Global é um dos novos instrumentos que revolucionou a medição de posicionamentos. A possibilidade de se ver um terreno de cima, com a fotogrametria ou com o sensoriamento remoto orbital (imagens de satélite) deu muito maior rapidez ao levantamento dos dados. Para os agrimensores o GPS ajuda a diminuir os custos por obter levantamentos precisos mais rapidamente .